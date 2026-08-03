Retoman Canal Once

Con la novedad de que fueron más de 70 días los que no pudieron ser utilizadas las instalaciones de Canal Once, a causa de la toma que llevaba a cabo un grupo de estudiantes inconformes con situaciones que pasan en el Instituto Politécnico Nacional. Ayer, trabajadores de esa televisora pública que se ubica en el Casco de Santo Tomás llegaron al lugar. Según se aprecia en videos que difundieron en redes, se procedió a romper los candados con unas pinzas especiales. Muy rápidamente y entre gritos de “queremos trabajar, queremos trabajar”, se hizo este trabajo para abrir las rejas. Según se aprecia había pocos alumnos del grupo de inconformes haciendo guardia en el sitio. En una comunicación oficial se informó: El Canal Once retoma de forma pacífica sus instalaciones. “Con orgullo, quienes tenemos el honor de trabajar en Canal Once actuamos conscientes de la alta responsabilidad de darle vida al canal público más longevo de México y América Latina; por eso continuamos cumpliendo esa labor aún fuera de nuestras instalaciones, y hoy, con enorme alegría volvemos a casa”. Ahí el dato.