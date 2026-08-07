Sellos alimenticios pesan entre enfermos crónicos

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que los sellos de advertencia en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas se han convertido en un elemento decisivo de compra para 80.9 por ciento de los adultos en México que padecen diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos.

La conclusión forma parte del estudio Perceived importance of warning labels among Mexican adults with non-communicable diseases, elaborado por especialistas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), a partir de datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.

El Tip: El Gobierno fijó como fecha límite para la entrada en vigor de la 3.a fase de etiquetado el 1 de enero de 2028.

Los resultados muestran que el sello con mayor relevancia para los consumidores es el de “Exceso de azúcares”, identificado por 35.4 por ciento de los participantes; le sigue “Exceso de grasas saturadas”, con 14.8, y “Exceso de calorías”, con 14.6 puntos.

En contraste, las advertencias “Exceso de grasas trans” y “Exceso de sodio” fueron consideradas las de menor importancia en el estudio, al registrar nueve y 7.1 por ciento de las preferencias, respectivamente.

Los investigadores señalaron que la percepción sobre la relevancia de cada sello está estrechamente relacionada con el estado de salud de las personas. En el caso de quienes padecen diabetes tipo 2, la advertencia “Exceso de azúcares” fue identificada como la más importante.

Sin embargo, el estudio llamó la atención sobre el escaso impacto que tienen referente al exceso de sodio, incluso entre personas diagnosticadas con hipertensión arterial, a pesar de que el consumo excesivo de sal representa uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con el análisis, esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las campañas de información y sensibilización dirigidas a la población mexicana, con el propósito de aumentar la percepción del riesgo asociado con el consumo de sodio.

En contraparte y a cinco años de la entrada en vigor del etiquetado frontal de alimentos, la mitad de los mexicanos asegura que consume igual los productos con sellos de advertencia, según un estudio de ACSI Research sobre los hábitos de consumo en 2025.

De acuerdo con la encuesta, cinco de cada 10 personas dijeron que no cambiaron su consumo aunque los empaques tengan los octágonos de advertencia.

Además. 31.7 por ciento afirmó que sí disminuyó su consumo, 11.1 por ciento dice que incluso aumentó y 6.7 por ciento no está seguro. Por género, los hombres son quienes más mantienen su consumo, mientras que las mujeres son las que más lo han reducido.