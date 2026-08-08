EU reconoce cooperación de México en la lucha antinarco

TODD BLANCHE, al anunciar oficialmente la recompensa de 8 líderes del CJNG, el pasado 5 de agosto

Estados Unidos reconoció las acciones emprendidas durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al crimen organizado, aunque demandó mayores acciones en materia de seguridad por parte de México.

“Debe hacerse más para enfrentar las amenazas compartidas que tenemos”, declaró ayer Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado (DOS). En conferencia de prensa, el funcionario destacó que las autoridades mexicanas han emprendido mayores aseguramientos, detenciones y transferencias de integrantes de grupos criminales.

El Dato: además de narcotráfico, 3 de los implicados son buscados por dirigir una red de fraudes millonarios en tiempos compartidos que afectó a miles de adultos mayores en EU.

Aunque Gonzales evitó anticipar acciones distintas a la cooperación bilateral, dijo que su país pretende trabajar “muy estrechamente” con las autoridades mexicanas para identificar, localizar y llevar ante la justicia a criminales, no obstante, cualquier procedimiento dependerá de los datos obtenidos y de la viabilidad de las operaciones.

Entre los obstáculos, el estadounidense mencionó “desafíos estructurales”, el flujo de drogas hacia la frontera estadounidense, la influencia de organizaciones delictivas en partes de México y “casos de corrupción en algunas instituciones”.

25 millones de dólares ofrece EU de recompensa por El Pelón

Michael aseguró que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación en seguridad, las operaciones de las fuerzas del orden y los procesos penales, además de impulsar acciones más rápidas contra la producción y el tráfico de narcóticos.

Frente a los señalamientos sobre corrupción institucional, Gonzales dejó abierta la posibilidad de que funcionarios públicos o agentes mexicanos figuren entre las personas alcanzadas por las nuevas restricciones migratorias vinculadas con integrantes o redes de apoyo del CJNG. A pregunta expresa, el representante del Departamento de Estado rechazó revelar nombres, cargos o “afiliaciones particulares de momento”, al tiempo que evitó descartar la presencia de servidores públicos dentro de ese grupo.

En el marco de estas declaraciones, el funcionario señaló que Washington considera al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la organización criminal que representa la amenaza “más significativa, grave e inmediata” para sus intereses.

La definición se inscribe en el endurecimiento de la estrategia de Washington contra las organizaciones del narcotráfico.

“Como ha dicho el presidente Donald Trump, ha llegado el momento de que EU declare la guerra a los cárteles. Pues bien, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vamos por ustedes”, advirtió.

La conferencia fue convocada para precisar el alcance de las acciones anunciadas esta semana contra ocho dirigentes y colaboradores del grupo delictivo, el funcionario estadounidense explicó que esa prioridad no desplaza las acciones contra el Cártel de Sinaloa ni otros objetivos.

“Vamos tras todos los cárteles, todas las organizaciones narcoterroristas que representen una amenaza para EU”, dijo.

NO IMPORTA LA NACIONALIDAD. La eventual ciudadanía estadounidense de Juan Carlos Valencia González, El Pelón, no supondría un límite para Washington. A pregunta expresa de La Razón, Gonzales afirmó que esa condición no impediría perseguir al hombre que Estados Unidos identifica como nuevo líder del CJNG y por quien ofrece 25 millones de dólares.

El nacimiento de Valencia González en Santa Ana, California, y las referencias a su doble ciudadanía colocaron su estatus nacional como un posible freno legal para ciertas acciones de la ley.

La Razón planteó si Washington aún reconoce esa condición y qué implicaciones tendría para una eventual captura o proceso penal. La respuesta de Gonzales minimizó ese factor: “Que una persona sea ciudadana de EU, de México, Bolivia, Venezuela o tenga doble ciudadanía es irrelevante. Sí representa una amenaza para los estadounidenses o sus comunidades, tenemos la capacidad de perseguirla, como lo hemos demostrado una y otra vez, y absolutamente lo haremos”.

Gonzales, sin embargo, no confirmó si El Pelón conserva la ciudadanía estadounidense ni aclaró qué consecuencias legales tendría esa condición. Para cualquier definición sobre la forma en que las autoridades podrían actuar durante una captura o eventual proceso penal, remitió al Departamento de Justicia.

Respecto de la ubicación de los objetivos del CJNG señalados por EU, Gonzales indicó que Washington supone que varios permanecen en México debido a su afiliación con el CJNG, pero aclaró que podrían encontrarse en otros países.

Las autoridades estadounidenses pretenden seguir cualquier pista junto con corporaciones de las naciones donde aparezcan indicios sobre alguno de ellos.

Quienes posean información sobre alguno de los ocho objetivos pueden entregarla desde cualquier parte del mundo.

Las investigaciones corresponden, según el caso, a la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones o la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Si una persona se encuentra fuera de EU puede ir a una embajada o consulado para establecer contacto con la agencia responsable.

Sobre la seguridad de quienes aporten información, el subsecretario adjunto rechazó describir los protocolos debido al riesgo que enfrentan esas personas:“Usamos estos programas de recompensas porque funcionan. También los usamos porque funcionan para las personas que nos proporcionan información. Las protegemos”, afirmó.

Las recompensas operan mediante dos mecanismos del Departamento de Estado, el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional y el de Narcóticos. Según Gonzales, ambos han contribuido a localizar y llevar ante la justicia a más de 90 personas consideradas delincuentes peligrosos, mientras los pagos acumulados superan los 200 mdd.

Pedir explicación sobre El Mayo no es necedad: CSP

| Por Yulia Bonilla |

La insistencia de México a Estados Unidos para que aclare cómo consiguió la captura de Ismael El Mayo Zambada no es una necedad, sino una aclaración relevante para conocer si hubo o no injerencia de aquel país en territorio mexicano, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

La declaración respondió al exembajador de EU en México, Ken Salazar, quien señaló que la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa (CDS) se debería considerar una victoria para ambos países.

Consultada al respecto, la mandataria reiteró que hay contradicciones entre lo que se informó en su momento respecto a la aprehensión y las versiones que, después, salieron a la luz, cuando el FBI entregó una aeronave a un museo para exponer que en ésta se trasladó al capo mexicano, lo cual hizo sospechar que agentes estadounidenses intervinieron en el país.

La mandataria subrayó que esta situación es la que debe quedar clara, porque no sólo se trata de reconocer que un criminal debe de estar en prisión, sino también ver que el hecho derivó en una ola de violencia que sigue sin cesar.

“Pero eso es muy distinto a que haya una injerencia directa sin la autorización del Gobierno de México, porque, además, es violatorio de nuestras normas. Entonces, por eso es relevante. No es una necedad de decir: ‘es que seguimos insistiendo porque… nada más porque sí’. Es relevante porque tiene que clarificarse si hubo una injerencia y una participación directa en esta detención y también en la situación que vive en este momento Sinaloa. Es muy relevante clarificar para seguir avanzando”, reiteró Sheinbaum.

Respecto a la sugerencia del exembajador sobre establecer un plan de convenio bilateral comercial, Sheinbaum comentó que las bases que hoy se tienen resultan suficientes y no ve necesario modificarlo y recordó que la conducción de la relación con EU se mantiene bajo cuatro principios, donde el fundamental es la defensa de la soberanía nacional, aspecto que, recordó, ha sido reconocido por los funcionarios estadounidenses: “ Ellos saben… Incluso lo dijo todavía ayer o antier el secretario de Seguridad; incluso creo que el de la DEA lo dijo también ayer, dijo: ‘México es muy celoso de su soberanía, y eso lo tenemos que entender’. Lo dijo Mullin, el secretario de Seguridad, y lo dijo Terry Cole... Pero ambos dijeron: ‘México es muy celoso de su soberanía y nosotros tenemos que respetar eso y coordinarnos bajo ese…’ Bueno, eso es lo que pedimos, respeto a nuestra soberanía”, reiteró.