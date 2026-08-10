Inscritos, 3 de cada 4 convocados

Con la novedad de que tres de cada cuatro aspirantes convocados por la UNAM a presentar el llamado examen de control, para determinar quién obtiene finalmente su ingreso a licenciatura, ya se han anotado al proceso. Esto, nos hacen ver, representa una buena noticia sobre la aceptación de las medidas adoptadas ante las anomalías que se presentaron en la aplicación de la prueba en línea. La Dirección General de Administración Escolar informó ayer que “desde las 14:00 horas del viernes 7 de agosto, hasta las 15:00 horas de hoy domingo 9 de agosto, 43 mil 619 personas aspirantes, que representan el 74.3 por ciento del total, han obtenido su cita con fecha, sede y horario para la aplicación de su evaluación”. Es sabido que a partir del miércoles comienza la aplicación y que esta seguirá hasta el 19 de agosto. En este espacio se informó sobre cómo la convocatoria a protestas contra la aplicación del examen de control ha ido bajando. Sin embargo, se ha lanzado un nuevo llamado a que quienes se sientan afectados por las decisiones de la UNAM acudan hoy a las 10:00 al estacionamiento de la Biblioteca Central. Así que pendientes.