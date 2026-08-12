Gobierno prevé construir seis cárceles más

Más de mil personas privadas de la libertad en el Cefereso número 14 de Durango participan en actividades laborales, como carpintería y herrería.

Ante la sobrepoblación que enfrentan los centros penitenciarios estatales del país, el Gobierno federal alista una evaluación para liberar a presos por cometer delitos menores y la construcción de más cárceles, en las que se pretende implementar un enfoque “humanista” enfocado en la reinserción social de las personas presas.

Tras exponer que durante su gestión se han detenido a más de 63 mil personas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que muchos penales albergan a más personas de las que su capacidad les permite, situación que, dijo, debe ser atendida por su Gobierno para procurar los derechos humanos.

“Ahora, les puedo adelantar, porque hay muchos lugares de detención que están sobresaturados, y nosotros tenemos que cuidar también los derechos humanos de todas y de todos. Estamos buscando el esquema, con distintas entidades de la República, para que puedan ampliarse en un modelo humanista. No como otros programas de otros lugares del mundo, sino un esquema de reinserción social que permita que también puedan estar en una condición más humana”, detalló.

El plan es construir seis centros penitenciarios del fuero estatal, en igual número de entidades; sin embargo, aún no se tiene definida la inversión.

“Son alrededor de seis que están en este momento en planeación todavía. Todavía no tenemos los recursos ni sabemos exactamente cuánto habría que destinarle”, comentó.

La mandataria federal explicó que el plan sólo será ampliar las cárceles de jurisdicción estatal, porque las que corresponden a lo federal no registran sobrepoblación, ya que se estima que se encuentran al 80 por ciento de su capacidad.

Además, pidió a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y a la Secretaría de Gobernación analizar una ruta para liberar a personas que se encuentren en prisión por cometer delitos menores o que lleven mucho tiempo detenidas sin sentencia.

“Hay penales que tienen sobrepoblación, por eso estamos trabajando en dos áreas: una, a través de Luisa María Alcalde, la consejera jurídica, para generar las liberaciones de personas que están presas por robo, por delitos menores, y que continúan; o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas. Eso lo está trabajando Luisa María. Lo trabaja siempre Secretaría de Gobernación, pero estamos viendo si se requieren algunas modificaciones jurídicas que nos permitan que las personas que están por delitos menores o que llevan muchos años sin sentencia, puedan acelerar su proceso”, dijo.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que se ha reducido la “puerta giratoria”, es decir, la liberación de criminales que son aprehendidos. Afirmó que, aunque siguen dándose estos casos, cada vez es en menor proporción a causa de la “buena relación” que se mantiene con el Poder Judicial y las fiscalías.

“Es decir, es lo mínimo los que han salido libres de las personas que hemos anunciado aquí sus detenciones, cada vez se va acotando más esa ‘puerta giratoria’, por la buena relación con el Sistema Penitenciario, que es muy importante, con el Poder Judicial, pero, sobre todo, con las Fiscalías Estatales y con la Fiscalía Federal”, explicó.