Y hablando de cachados con las manos en la masa, quien ya tuvo que responder por sus actos fue la delegada de la organización México Tiene Vida, Martha Elena Vega Pereyra, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ratificó que tiene que pagar la multa que le impuso el INE, de más de 67 mil 880 pesos, por intentar sobornar a una funcionaria del órgano electoral. Nos dicen que a la representante de esa asociación —que buscaba convertirse en partido político— se le hizo fácil pasarle una mordidita a la trabajadora del Instituto para que le echara la mano en la tarea de acreditar una asamblea en la que su cuasipartido no alcanzaba el quorum requerido. Según los reportes, Vega Pereyra —quien, por cierto, fue candidata a diputada federal por MC— ofreció unos 30 mil pesitos a una vocal del INE para que le diera por buena su asamblea. Lo que no esperaba es que la funcionaria se indignara y la acusara ante las más altas instancias. Y aunque Martha Elena intentó impugnar la multa, el Tribunal le negó su apelación y validó la queja de la vocal. Nos hacen ver que el castigo le salió barato, pero es claro que sí le resultó más caro el caldo que las albóndigas.