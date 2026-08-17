Ven uso electoral en ley antifeminicidio

Somos México acusó al Gobierno federal de utilizar con fines electorales la iniciativa de Ley General en Materia de Feminicidio y advirtió que la propuesta impone nuevas obligaciones a las autoridades sin asignar recursos adicionales para cumplirlas.

La organización señaló que 22 entidades mantienen activa una alerta de violencia de género y sostuvo que el país registra 11 asesinatos diarios de mujeres por razones de género. También citó el índice de violencia letal de México Evalúa, según el cual la tasa de ese delito aumentó 53.5 por ciento entre los primeros semestres de 2015 y 2026.

El Tip: SOMOS MX demandó una coordinación efectiva y mecanismos de evaluación que incluyan a la sociedad civil.

A juicio del movimiento, el proyecto presidencial ordena ampliar las capacidades de fiscalías, ministerios públicos, corporaciones policiales y servicios periciales, además de incorporar tecnología, guardias permanentes y protocolos especializados. Sin embargo, insistió en que dichas tareas deberán cubrirse con el presupuesto disponible.

Desde 2024, la Constitución obliga a las entidades a contar con fiscalías especializadas en esta materia, pero sólo 19 de los 32 estados han cumplido, de acuerdo con un boletín.

Somos México atribuyó ese rezago a la falta de financiamiento y cuestionó el destino de los fondos incluidos en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El posicionamiento reconoció la necesidad de una legislación, aunque objetó su diseño. Reclamó que el proyecto contemple mayor participación de organizaciones, universidades, familiares de víctimas y especialistas independientes.

Como parte de sus exigencias, la agrupación pidió recursos federales etiquetados para prevenir estos crímenes, atender a las familias y fortalecer las instituciones encargadas de investigar. También solicitó apoyo específico para más de 23 mil niñas y niños que, según sus cifras, quedaron en orfandad a causa de estos casos.