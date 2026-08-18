La “buena interpretación” de la magistrada

Y hablando de la salida de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hubo reacciones diversas ayer. Una de ellas fue de Karla Estrella, la ciudadana de Sonora que se volvió viral por un caso inédito en el que fue acusada por el TEPJF de violencia política por razón de género, un asunto que se conoció como “Dato Protegido” por un “tuit” en 2025 y sancionado por dicho tribunal, con dos votos a favor, uno de ellos precisamente de Mónica Soto. “En lo único que puedo estar alguna vez de acuerdo con Mónica Soto es en que ‘Por fortuna los cargos públicos tienen fecha de entrada y de salida’. Qué bueno que ya se va. Justo cuando cumplo 13 meses en el Registro de Personas Sancionadas gracias a la interpretación y buena imaginación de la magistrada”, escribió Karla en su cuenta de X, justo donde expresó una opinión por la que fue castigada. Ahora sí que pasó de dato protegido a caso para recordar.