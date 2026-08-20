Con melón o con sandía

Muy llamativa fue la decisión que finalmente tomó el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores, quien, nos cuentan, no soportó la cantidad de miradas que ya traía encima por servir a dos amos, Morena, de cuya bancada es miembro, y la nueva fuerza política con registro nacional Paz (Partido Paz y Libertad), de la que se considera líder moral. Y es que aunque no hay ley que le impida jugar desde dos frentes —al menos eso es lo que él dice—, el político que ha sido famoso por no rendirse cuando su pequeño partido pierde el registro —ahí tenemos los antecedentes de Encuentro Social y Encuentro Solidario— optó por pedir licencia como legislador guinda para ahora sí darle con todo y asumir el rol de dirigente nacional de Paz. Según contó Hugo Eric, “la profunda reflexión” que lo llevó a elegir este camino es, desde luego, el proceso electoral que está por comenzar, algo que, nos dicen los malpensados, era lo más lógico, tomando en cuenta que apenas un día antes de su anuncio, el INE aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2027, en el que se desprende que a Paz le tocaría la nada despreciable cantidad de 246.6 millones de pesos en financiamiento público. Uff.

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