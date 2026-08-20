Consejero electoral… y universitario

Y quien sí sorprendió a todos fue el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Uuc-kib Espadas por ser uno de los aspirantes de la UNAM que acudió ayer al Palacio de los Deportes a presentar su examen de control, ése que aplicó la casa de estudios de manera extraordinaria ante los indicios de trampas en la prueba original de ingreso a licenciaturas. Espadas Ancona, quien, nos dicen, tiene una maestría por el Centro de Estudios e Investigaciones Superiores en Antropología Social y un doctorado en Comunicación y Cultura en la Sociedad de la Información por la Universidad de Sevilla, no pudo pasar desapercibido al estar formado entre la chaviza —la mayoría de entre 17 y 23 años—. Nos cuentan que incluso el personal de seguridad se acercó a él para indicarle que ésa era la fila de aspirantes no de acompañantes, a lo que tuvo que responder que él también tenía ficha para hacer la prueba. Y aunque la prensa intentó abordarlo para preguntarle a qué licenciatura iba, el consejero se mantuvo estoico, en silencio y concentrado en la fila.