Proman avala acuerdos ambientales

La empresa energética global e integrada Proman GPO reconoció los avances informados por el Gobierno de México en seguimiento al Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, así como la disposición de las comunidades para continuar participando en un proceso que permita atender sus inquietudes y generar mayor certeza sobre las acciones planteadas.

En un comunicado, señaló: “Como parte interesada, participaremos con responsabilidad y aportando información técnica, junto con las representaciones de las comunidades, el pueblo Mayo Yoreme y autoridades federales competentes en analizar los nuevos puntos de carga y descarga de la Planta de Fertilizantes; actualizar la línea base ambiental de la Bahía de Ohuira; y trabajar en el establecimiento de un Programa de Restauración Integral de la Bahía”.

La empresa señaló su reconocimiento a que este nuevo proceso permitirá atender inquietudes y generar mayor certeza para todas las partes sobre las acciones planteadas desde el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.

Desde el inicio del proyecto, dijo, GPO ha conducido sus acciones con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad. “Estos principios seguirán guiando nuestra participación, con respeto absoluto a las comunidades, a las instituciones y a las distintas voces que forman parte de este proceso.

“Nuestro compromiso con Sinaloa, con las comunidades, con nuestros colaboradores y con el desarrollo sostenible de la región se mantiene firme”, añadió.