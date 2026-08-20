Que se van a tribunales

Nos comentan que el que sí anda con el coraje bien atravesado es el vocero de la bancada guinda en San Lázaro, Arturo Ávila. A unos días del encontronazo que tuvo con su colega del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla, en el patio del Senado, que lo encaró, empujó, insultó y hasta acusó de ser traficante de drogas, dicen que ya prometió que aquello no se va a quedar así, por lo que adelantó que prepara una demanda civil por daño moral, agresiones, difamaciones y señalamientos que, dijo él, ya alcanzaron hasta a su familia y personas cercanas. Nos cuentan que los abogados de Ávila ya se pusieron a trabajar a marchas forzadas, en la revisión de videos y registros que evidencien lo que su jefe quiere demostrar contra Gutiérrez Mancilla. La demanda, también nos adelanta, podría llegar la próxima semana y, aunque nos hacen ver que el priista está cobijado por el fuero que le confiere su curul, la meta de Arturo Ávila sería que el priista pruebe lo que dijo y —de no hacerlo— ofrezca una disculpa pública y hasta se le obligue, a través de un juez, a hacer reparaciones económicas. ¿Será?

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