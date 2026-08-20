Revés para Noroña

Nos comentan que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dio un revés al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, toda vez que por mayoría de votos, los magistrados concluyeron que el legislador del guinda sí incurrió en violencia política por cuestión de género contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan e integrante del Movimiento del Sombrero. “Se declara la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género cometida por el denunciado (Gerardo Fernández Noroña) en perjuicio de la denunciante (Grecia Quiroz)”, consideró la magistrada presidenta del TEEM, Amelí Gissel Navarro, en una sesión pública celebrada el 14 de agosto. Nos dicen que la medida no fue bien aceptada por el morenista, quien ya anunció que va a impugnar el fallo, pues menos le gustó que ahora —y por orden de ese tribunal—, tendrá que ofrecer una disculpa pública a Grecia Quiroz, por algunas declaraciones que Noroña difundió en sus redes sociales a través de sus famosas videocharlas. Ya se verá.