Verde le dice no a Alito

Y más tardó Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en abrir la puerta a una posible alianza con el Verde Ecologista en San Luis Potosí, que el partido del tucán en responderle que gracias, pero no. Y es que Alito hizo notar en una gira que tiene claro que la coalición Morena, PT y Verde, en esa entidad ha sido una excepción. Y ciertamente lo es, pues es sabido que los del PVEM tienen ya muy perfilado apostar por el perfil de la senadora Ruth González, situación con la que el guinda no está de acuerdo. Algo que el líder tricolor, a últimas fechas muy interesado en aliarse con quien sea con tal de vencer a Morena, aparentemente vio como un resquicio por dónde fluir. Pero ayer mismo, la dirigencia nacional verde lanzó un comunicado en el que claramente establece que las definiciones electorales las tomará en los tiempos y vías correspondientes, aunque atajó: “No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”. Uf.