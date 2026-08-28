Encuentro en Texas

Con la novedad de que esta semana en San Antonio, Texas, tuvo lugar la NADBank Summit, un espacio de encuentro en el que tiene un rol relevante la agenda bilateral México-Estados Unidos, pero en particular la de entidades fronterizas de ambas naciones que tienen una alta interdependencia. Es sabido que se trata de una región que comparte problema, y que éstos tienen soluciones más rápidas cuando se acometen desde varios frentes. Por cierto que en ese espacio se encontraron el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri. “La cooperación binacional demuestra que, con coordinación y respeto a nuestra soberanía, podemos generar resultados para ambas naciones, como lo ha señalado e indicado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, refirió el morenista en un mensaje que difundió en redes sociales, en el que también destacó la relevancia del desarrollo sostenible, la infraestructura fronteriza y el crecimiento económico compartido.