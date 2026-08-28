La realidad se va a imponer

Entre quienes conocen la entraña de la grilla albiazul en la capital está más que claro que en los procesos de definición sobre postulaciones en alcaldías ya hay definidos ciertos caminos. Por ejemplo, en demarcaciones como Cuauhtémoc o Benito Juárez el camino de buscar la reelección es el que se ve más que claro. Mientras que en las otras dos: Miguel Hidalgo y Coyoacán, la apuesta será por quienes garanticen resultados. Y es ahí donde, nos comentan, está levantando cejas el accionar de algunos que quieren jugarle al adelantado, con pintas de bardas, entregas de regalos y hasta con la realización de llamadas para empezar a ejecutar una cuestionable práctica de “compra de conciencias”. Nos dicen que quienes están empezando a jugar sucio parecen no tener claro que los actuales alcaldes llevarán mano en los procesos, por lo cual quienes estén interesados en postularse deberán establecer un compromiso de continuidad con los proyectos de Mauricio Tabe y Giovani Gutiérrez, cuadros que, es sabido, cuentan con aceptación ciudadana y peso político relevante. Pendientes.