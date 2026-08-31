A la baja, violencia político-criminal; letalidad aumenta

La violencia político-criminal redujo su frecuencia durante los primeros siete meses de este año, pero alcanzó su mayor proporción de hechos mortales para un periodo comparable desde 2018. Entre enero y el 29 de julio, la plataforma Votar entre Balas registró 169 eventos, de los cuales 132, equivalentes a ocho de cada 10, corresponden a asesinatos o ataques armados con víctimas mortales.

Aunque el número de casos bajó, la proporción de episodios letales aumentó ocho puntos porcentuales respecto al año pasado y casi 17 frente al mismo periodo en 2024, cuando representaban 61.4 por ciento del total de eventos reportados.

El Tip: Durante julio de este año se registraron 30 víctimas en 11 entidades del país. Cuatro mujeres y 26 hombres.

Los asesinatos aparecen en 113 de los 169 eventos de este año y concentran dos de cada tres casos. Otro tipo de violencias, como las amenazas, bajaron de 38 a nueve frente al registro previo y los atentados sin víctimas mortales pasaron de 23 a ocho. Hace dos años, los homicidios estaban presentes en poco más de la mitad de los hechos; en 2025, en tres de cada cinco.

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También cambió el perfil de las víctimas. La base contiene 204 registros víctima-evento durante este año, de los cuales 169 corresponden a personas vinculadas con áreas ejecutivas o de seguridad; es decir, cinco de cada seis. Los perfiles electorales, que en 2024 sumaban 191 registros y concentraban alrededor de dos de cada cinco casos, descendieron este año a 22, cerca de uno de cada nueve.

El ámbito municipal mantiene la mayor concentración de ataques, con ocho de cada 10 registros. Entre las víctimas aparecen alcaldes, exalcaldes, regidores, síndicos, funcionarios y elementos de seguridad local. El corte de 2026 incluye 10 presidentes municipales, 10 exalcaldes, igual número de regidores, cuatro síndicos y 108 servidores públicos de distintas áreas. Los casos relacionados con elementos de seguridad bajaron de 170 en los primeros siete meses de 2025 a 78 este año.

CAEN AGRESIONES ı Foto: Especial

Cerca de cuatro de cada cinco registros corresponden al nivel municipal tanto en 2024 como en 2025 y 2026, mientras las víctimas ligadas con campañas y candidaturas perdieron peso después de la elección presidencial.

Sinaloa encabezó el registro territorial con 20 eventos, seguido por Veracruz, con 18; Oaxaca, 17; además de Guanajuato y Guerrero, con 16 cada uno. Las cinco entidades reúnen casi la mitad de todos los casos del país. Culiacán concentró 14 de los 20 hechos sinaloenses y se coloca por encima de cualquier otro municipio; entre enero y julio de 2025 también encabezó el registro nacional, con 22.

La letalidad presenta diferencias entre estados. Guerrero reportó asesinatos en 13 de sus 16 eventos; Oaxaca, en 13 de 17; Sinaloa, en 14 de 20, y Veracruz, en 10 de 18. Los datos distinguen entre entidades con alta frecuencia y aquellas donde los asesinatos tienen mayor peso dentro de las agresiones.

El contraste con 2024 también aparece en el comportamiento mensual. Mayo de aquel año acumuló 109 eventos en la contienda electoral, mientras en 2026 ningún mes supera 31. En 2025, cuando ya había concluido la elección federal, el máximo llegó a 48. El volumen de agresiones cayó a menos de la mitad frente al proceso electoral de hace dos años, pero casi cuatro de cada cinco hechos este año terminaron con al menos una persona muerta.