Cuestan útiles hasta $2,500, lo de canasta alimentaria mensual

El regreso a clases por niño puede consumir en una sola exhibición casi lo mismo que una persona requiere para alimentarse durante todo un mes. Sólo la lista de útiles escolares para un alumno de primaria alcanza hasta dos mil 500 pesos, monto equivalente a 98.2 por ciento del valor mensual de julio de la canasta alimentaria en zonas urbanas, la cual fue de dos mil 545.72 pesos, sin considerar todavía uniformes, zapatos o tenis.

Marcela es madre de familia de un niño que cursará quinto grado de primaria y para adquirir la lista de más de 25 productos gastó cerca de mil 500 pesos en las papelerías del Centro Histórico de la Ciudad de México, alrededor del 80 por ciento del valor de la canasta alimentaria en zonas rurales del país, la cual asciende a mil 894 pesos.

La mujer señaló a este diario que ese gasto no contempla el total de materiales solicitados, ya que reutilizará algunos del ciclo escolar anterior y además, este monto tampoco incluye el uniforme, playeras, zapatos o tenis.

El Dato: De acuerdo con la plataforma de pagos Aplazo, el gasto por compras de regreso a clases creció 40% la última semana de agosto de 2025 frente al promedio de junio.

El costo de las listas de útiles escolares varía dependiendo del número de artículos que contengan; por ejemplo, para primer grado de primaria la solicitud de las escuelas públicas puede ser de hasta 23 productos y en algunos casos superarla.

Considerando lo anterior, La Razón buscó los precios más económicos en una tienda minorista como Office Depot y encontró que el costo aproximado para adquirir todos los materiales para ese grado escolar es de mil 897 pesos con mochila incluida.

Debido a lo anterior, los padres de familia recurren a opciones más accesibles; ejemplo de ello es Silvia, una madre de familia que año con año acude a la calle Mesones a comprar la lista de útiles de su hija, debido a que es “más barato” que en las papelerías de su colonia; pese a ello, el costo que pagó para surtir el total de la lista escolar fue de dos mil 500 pesos incluyendo la mochila. Incluso así, aseguró que no observó un aumento de precios respecto del año anterior.

734 útiles fueron monitoreados por la Profeco

“Sí veo una diferencia, o sea, de las papelerías de aquí a las de la colonia… Como unos dos mil 500 más o menos. En comparación del año pasado, no hubo mucho aumento de precios. Solamente útiles y si acaso la mochila”, dijo a La Razón.

Hilda y Sebastián son padres de familia que este año decidieron, por primera vez, comprar los útiles escolares de sus dos hijos en las tiendas de Mesones, antes lo hacían en Office Depot; sin embargo, es “más caro” y sólo compraban lo que venía en la lista; ahora, menciona Hilda, decidieron comprar el material por cajas, al destacar que en tiendas departamentales un cuaderno cuesta hasta 30 pesos por unidad, mientras que en el Centro Histórico, el mismo costó sólo 16 pesos.

759 pesos, el costo máximo para uniformes previsto por Profeco

“Por lo regular siempre los compramos en Office Depot, pero ahorita decidimos venir aquí porque se me hace más barato. Me salió más barato porque compré por cajas y allá sólo compraba lo que venía en la lista y ahorita ya vine por caja de plumas, colores, plumones, cosas que antes no les podía comprar. Los cuadernos son más económicos. En la tienda una libreta me salía en 30 pesos y ahorita la estoy agarrando de 30 en 16 pesos”, señaló.

Aseguraron que sólo de útiles escolares, el gasto por niño puede ir desde los dos mil pesos; sí se incluyen tenis, zapatos, uniformes y mochilas, el precio se eleva hasta los tres mil 500 o cuatro mil pesos.

El Tip: Las mujeres concentran 56% de las compras en categorías relacionadas con la temporada escolar.

Sebastián comentó que hicieron el ejercicio de comprar en otras lugares, pero hacer las compras en esta parte de la Ciudad tiene sus “pros y contras” porque pese a que el costo de las productos es más económico, también es más incómodo porque hay más gente.

Ambos comentaron que para solventar el gasto de los útiles escolares recurrieron a sus ahorros y también a las becas que tienen sus hijos; aunque añadieron que con los apoyos gubernamentales no sería suficiente la compra de todos los materiales, “venimos ahorita por mochilas, pues a lo mejor con las mochilas se acaba la beca”.

Luis y Fernanda recorrieron las calles de Mesones y Correo Mayor para comprar los útiles de sus cuatro hijos. La pareja señaló que los precios no registraron cambios importantes respecto al año anterior. Sin embargo, este ciclo escolar implicó un gasto mayor, debido a que su hija menor ingresará por primera vez a la escuela.

Fernanda explicó que, aunque el desembolso es considerable, ella y su esposo se anticipan y prefieren ahorrar durante todo el año o recurren a una tanda en lugar de usar créditos que generan intereses.

“Vamos juntando, precisamente por eso, porque eso de estar pagando intereses preferimos evitarlo y a veces es mejor entrar a una tanda porque evita todo esto”.

DEUDAS INSOSTENIBLES. Tras el periodo de vacaciones, el costo de los útiles escolares genera un incremento para el gasto de las familias, lo que lleva a padres y madres de familia a recurrir a préstamos a través de aplicaciones digitales, las cuales se convierten en un problema, los famosos montadeudas.

Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, comentó a La Razón que de enero a la fecha han recibido cinco mil 536 reportes de personas que solicitaron un préstamo a alguna app, pero que los intereses fueron tan altos que se convirtieron en impagables y que, por no saldar su adeudo, recibieron amenazas y hostigamiento.

El 79 por ciento de los casos son mujeres de entre 31 y 40 años, que son vulnerables porque no están en el mercado formal y por lo tanto no tienen acceso a un crédito, esto provoca que sostener un hogar, sea más fácil recurrir a este tipo de préstamos al margen de la ley.

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Primer grado ı Foto: Especial