Gobierno prioriza leyes anticorrupción

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó ante diputadas y diputados de Morena las principales prioridades legislativas del Gobierno de México para el próximo periodo ordinario, entre ellas el paquete económico 2027, un paquete anticorrupción, reformas en materia de propiedad intelectual, inversión extranjera y una nueva ley para fortalecer al IMSS-Bienestar.

Durante la plenaria, destacó que en la actual Legislatura se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, con las que, según Morena, se ha avanzado en soberanía, democracia, derechos de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, bienestar y seguridad. Sin embargo, señaló que aún existen pendientes impulsados por la Presidenta Sheinbaum.

El Dato: La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó que hoy se emitirá la convocatoria para definir las coordinaciones distritales.

Explicó que el paquete económico 2027 será el primer gran tema del Congreso y que los recursos estarán orientados a los programas de bienestar y al fortalecimiento del Estado, principalmente en salud, agua, trenes y energía, además de mantener pensiones, becas y apoyos para personas con discapacidad.

En materia de propiedad intelectual, se plantean cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para establecer mayor corresponsabilidad de plataformas digitales y proveedores de Internet.

También se busca reformar la Ley de Inversión Extranjera para establecer una revisión integral provenientes del exterior en sectores estratégicos.

El paquete anticorrupción contempla modificaciones a 19 leyes y la creación de dos nuevas. Además, se analizará una reforma constitucional para establecer mayores restricciones a la doble nacionalidad de quienes aspiren a determinados cargos de elección popular.

Finalmente, Alcalde Luján adelantó una iniciativa para crear el marco jurídico del IMSS-Bienestar, que actualmente opera mediante decretos presidenciales y acuerdos entre la Federación y los estados. La nueva legislación busca darle mayor estabilidad operativa y financiera, además de establecer reglas para la incorporación de entidades del país y la coordinación de facultades, presupuesto y responsabilidades.