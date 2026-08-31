Rostros, nombres y reclamos recorren las calles de México

Movilización del contingente que partió del Ángel de la Independencia, ayer.

Miles de familiares de personas desaparecidas llevaron sus búsquedas a calles y plazas de distintas ciudades del país. Fotografías, fichas, lonas y nombres acompañaron las movilizaciones del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con protestas en Ciudad de México, Culiacán, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Celaya, León, Cuernavaca, Pachuca, Xalapa, Torreón y Tuxtla Gutiérrez.

En la capital, Paseo de la Reforma concentró buena parte de la jornada. Desde las nueve de la mañana, colectivos y familiares se reunieron en la Glorieta de las y los Desaparecidos para la jornada “Hagámosles Visibles”, una movilización de 12 horas con diversas actividades. Tras una ceremonia ecuménica, comenzaron a cubrir las vallas con fichas de búsqueda.

10 entidades concentran 67 por ciento de los casos

La intervención reunió alrededor de dos mil 300 imágenes, frente a los pocos cientos que se colocaron hace menos de cuatro años. Cada una mostró el nombre, fotografía y datos de una persona cuyo paradero sigue sin conocerse. Familias Buscadoras del colectivo Luciérnagas CDMX también marchó con acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos local, mientras el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se manifestó en el Ángel de la Independencia.

Familiares señalaron que las actividades también buscaban combatir la desinformación y la idea de que todos los casos tenían vínculos con actividades ilegales o con el narcotráfico. Artículo 19 México reconoció esta lucha y recordó que el país supera las 135 mil personas desaparecidas.

En Culiacán, cerca de 300 personas salieron de La Lomita, recorrieron la avenida Álvaro Obregón y llegaron frente a Catedral. Guadalajara reunió a miles de familiares y colectivos en recorridos hacia el Santuario de los Santos Mártires y el Palacio de Gobierno, con el objetivo de exigir búsquedas e investigaciones.

Sobre las calles de Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos marchó desde Paseo Bravo hasta el Zócalo. En Oaxaca, organizaciones y Buscando a los Nuestros caminaron de la Fuente de las Ocho Regiones hasta el cuadro principal de la ciudad y dejaron fichas con nombre y foto.

En Celaya, unas 300 personas colocaron carteles y veladoras en el Templo del Carmen y después caminaron hacia la Presidencia Municipal, donde fijaron cientos de fichas.

A unos kilómetros, en León, familias partieron del Arco de la Calzada hasta el centro con la consigna “Guanajuato está incompleto, hasta encontrarlos”.

Fotografías, flores y veladoras ocuparon el Reloj Monumental de Pachuca tras una marcha de Madres Buscadoras de Hidalgo. En Cuernavaca, los colectivos caminaron de El Calvario al Palacio de Gobierno; en Xalapa, se concentraron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, mientras que la cita en Torreón comenzó frente al Árbol de la Esperanza y recorrió el Paseo Colón.

En Tuxtla Gutiérrez, Corazones Que Buscan marchó de la Diana Cazadora al Parque Central y la Fundación Karla Velazco partió del Parque Bicentenario para colocar fichas durante el trayecto.