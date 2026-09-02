Oposición presenta su “informe real”

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado federal del PAN Federico Döring presentó lo que calificó como el “informe real” sobre el estado que guarda la nación, un diagnóstico con el que buscó contrastar el balance oficial presentado por la administración federal.

En un mensaje difundido en redes, Döring Casar sostuvo que, frente a los resultados que el Gobierno destacará en su informe, existe “otra realidad” que, desde su perspectiva, está marcada por el bajo crecimiento económico, el incremento de la deuda, la crisis financiera de Petróleos Mexicanos, la inseguridad, las desapariciones y presuntos actos de corrupción.

Otro de los ejes de su llamado “informe real” fue Pemex. El legislador panista afirmó que la empresa petrolera ha recibido alrededor de 1.7 billones de pesos en apoyos públicos y que, pese a ello, mantiene una deuda superior a un billón de pesos, además de adeudos con proveedores.

En la Cámara alta, el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, calificó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta como un ejercicio cargado de propaganda y con poca autocrítica frente a los problemas que persisten en el país. Al cuestionar el balance presentado, sostuvo que el discurso oficial está lejos de reflejar la realidad que enfrentan millones de mexicanos, particularmente, en materia de seguridad, extorsión, empleo y acceso a los servicios de salud.