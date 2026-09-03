Cortesía de vuelta a la Corte

Y será la Presidenta Claudia Sheinbaum, la que devuelva la cortesía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular al Presidente de la misma, Hugo Aguilar, quien en breve rendirá un informe de trabajo. Y es que no pocos repararon en que el martes pasado los integrantes del pleno del máximo tribunal estuvieron presentes en el mensaje que, a propósito de su Segundo Informe de Gobierno, pronunció en Palacio Nacional el martes pasado. Y tampoco se obvió el momento en el que la mandataria aprovechó para hacer señalar mientras miraba a estos invitados: “Gracias, también, al cambio en el Poder Judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”. El presidente de la Corte —que, es sabido, fue impulsado por organizaciones indígenas para buscar su posición por la vía del voto popular— ayer dio cuenta de que se trabaja en los preparativos para el evento en el que rendirá “un informe al pueblo de México de las actividades que hemos estado realizando en este primer año de labores. El evento será el próximo lunes, 7 de septiembre. Ya haremos del conocimiento público los detalles de este evento”. Por lo pronto, pendientes.