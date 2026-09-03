Honores de Inzunza

Y es el senador Enrique Inzunza, quien lejos de esforzarse por no convertirse en un incómodo factor de posible desencuentro entre México y EU, prefiere pavonearse en el privilegio que le dan los lugares que sigue ocupando en el Senado. Y es que el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Higinio Martínez, dejó abierta la puerta para mantener al legislador en la primera fila de la bancada guinda —aun cuando ya está separado de ella— y de retenerlo al frente de la comisión clave de Estudios Legislativos. Nos dicen que el oriundo de Badiraguato ayer incluso se dio el lujo de citar a una de las figuras de la antigua filosofía griega, para referirse a la posibilidad de que lo pudieran mover de lugar en el salón de plenos: “Diré lo que dijo Aristipo: ‘Veo que han querido que éste (el sitio a donde eventualmente lo pudieran mover) sea el lugar de honor’”, ironizó. Hay quien sigue cuestionándolo por no soltar el fuero cuando hay investigaciones abiertas en las que su nombre aparece resaltado. En fin.