Durazo... ¿oye pasos?

Mucho llamó la atención la forma —“hasta cariñosa”— en la que se dirigió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, a propósito de la crítica que hizo este último al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura”, comenzó el mandatario sonorense, quien recriminó al legislador por asumir una posición juzgona desde la trinchera de un “principiante” que, además, “dejó una estela de rezagos” en su gestión como alcalde de Monterrey. Nos hacen ver que está bien difícil no darle a estos comentarios una connotación político-electoral, cuando Colosio ya ha sido visto como la posible carta naranja para la gubernatura de Sonora. “Llegó al Senado, pero por vía de la primera minoría. No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido. Ahí es donde la experiencia y la madurez tienen un papel muy importante”. ¡Uy!