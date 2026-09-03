Farmear candidatura

Cuentan que de la misma manera en que sobran actos anticipados de campaña en estos tiempos, también comienzan a aparecer expresiones extrañas que escalan al entorno viral en aras de construir un camino para hacerse de algún cargo de elección popular. Es el caso de José Luis Romero, mejor conocido como El Tecmol. El empresario potosino rompió las redes por meterse a un ataúd para competir en las muy en tendencia batallas de aura, en un parque público de Ciudad Valles, un municipio por el que nuevamente busca candidatearse, ahora bajo el cobijo del Partido Verde, que lo derrotó en esa misma alcaldía en 2024, cuando fue abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD. Lo feo con este personaje, nos explican, no es que se caracterice por ser un chapulín ni por la puntada con la que acaba de salir ni las muchas otras con las que ya salió antes —besó a un burro, bailó con él, rifó sus tenis usados Louis Vuitton…—, sino porque, además de que ya amenazó a activistas cuando fue diputado y se ha señalado que hasta ha habido carpetas abiertas en su contra. Ahí el dato.