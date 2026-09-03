Otra bateada para Alito

Y dicen que el que ya trae la nariz bien hinchada de tanto portazo en la cara es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien fue nuevamente bateado en lo que muchos ven como una búsqueda desesperada de ir en alianza —ya con quien sea— para no perder el registro en las elecciones del 27. Esta vez, le ocurrió justamente con Movimiento Ciudadano. Su colega, el senador naranja Clemente Castañeda no dudó en sacudirse el polvo tricolor cuando le preguntaron si hay chance de que su partido pueda acompañar la propuesta del priista para armar un frente común contra Morena en los próximos comicios. “El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera, lo digo con respeto”. Uf, menos mal que fue con respeto. Pero Clemente no se fue sin su retroalimentación, más tarde, Moreno Cárdenas, al lamentar “la posición patética” de los emecistas, respondió que para eso de las borracheras está el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez. Y relanzó su acusación de que los del movimiento naranja son “esquiroles de Morena”. Tsss.