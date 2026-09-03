Petro en México

Por estos días que surgieron advertencias desde Palacio Nacional en relación con ánimos estadounidenses de poner la nariz en asuntos internos, nos comentan que esta premisa también la comparte el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anda de visita en México. Ayer pasó a ver a la Presidenta Claudia Sheinbaum y también dictó una conferencia en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Ahí fue donde afirmó que la administración de Donald Trump tuvo mucho que ver en el triunfo de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y en las victorias electorales recientes de lo que ya muchos ven como una nueva primavera del conservadurismo latinoamericano. Por eso aseguró que frente a esta situación las principales economías de la región tendrán que poner sus barbas a remojar: “Es un sistema que se quiere expandir (…) México está en peligro”. El exmandatario recomendó que aquí se debe empezar a medir la magnitud “de ese riesgo”, a partir de lo que ocurra en las elecciones que se celebrarán todavía este año en otros países, según él, ése tendrá que ser el termómetro. ¿Será?