Instruye gira con colectivos buscadores

En su conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una nueva gira territorial para atender a colectivos de búsqueda y pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) informar periódicamente sobre los avances en desapariciones; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, reportó la localización de más de 13 mil personas mediante acciones coordinadas.

Medina Padilla informó que los resultados provinieron de acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cruces de información, operativos en territorio, coordinación con los estados y la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, explicó que en esos encuentros presentará resultados, detallará el funcionamiento de la estrategia y revisará que cada registro cuente con una investigación ministerial y, cuando corresponda, con muestras de ADN para los procesos de identificación.

El Tip: La Segob recorrió con Harfuch el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, donde resaltaron el uso de tecnología y coordinación para agilizar la localización.

Frente a los señalamientos de algunos colectivos que aseguraron que no se sienten escuchados, las autoridades defendieron el diálogo sostenido desde abril del año pasado. El subsecretario de Derechos Humanos señaló que durante ese periodo atendieron a más de 300 personas y que las reuniones posteriores involucraron a alrededor de 400 colectivos y especialistas de organizaciones civiles.

Recordó que esas mesas derivaron en la revisión del Protocolo Homologado de Búsqueda y en encuentros regionales realizados en Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas y Tabasco. Gobernación aseguró que mantuvo reuniones cotidianas con familias y citó contactos recientes con agrupaciones de Veracruz y San Luis Potosí. Sheinbaum Pardo pidió, además, que la Segob presente avances sobre desapariciones cada 15 días o tres semanas.

Otro componente de la estrategia será la revisión técnica y científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Un grupo de especialistas analizará los expedientes para identificar aquellos que carecen de datos suficientes y definir el tratamiento que recibirán dentro del sistema de búsqueda. Cada registro deberá contar con una carpeta de investigación, de acuerdo con la reforma aprobada en julio de 2025.

El Gobierno también planteó un plan para reducir el rezago forense a partir de un diagnóstico de personas fallecidas sin identificar, el fortalecimiento de centros de resguardo y una mayor capacidad para procesar pruebas de ADN.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabezará el trabajo junto con las 32 entidades y la CNB.

A esas medidas se sumaron 400 contrataciones realizadas durante el último año para fortalecer las capacidades de búsqueda del Gobierno.