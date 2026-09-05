Cercanía de Sheinbaum

Relevante, nos comentan, el gesto de cercanía y sensibilidad que mostró ayer la Presidenta en San Luis Potosí, entidad a la que acudió como parte de la gira que realiza por todos los estados a propósito de su Segundo Informe de Gobierno. Y es que resulta que una mujer que a su paso quería saludar a la mandataria, cayó al piso, aparentemente afectada por el calor y entre el tumulto. Nos dicen que al percatarse de lo ocurrido, Sheinbaum descendió de la camioneta —que había abordado a su salida de la Arena Potosí— y se aproximó a la persona para ofrecerle apoyo. La Presidenta le tomó la mano y trató de verificar la condición en la que se encontraba. A su alrededor, varias personas solicitaban a los curiosos hacer espacio para permitir que la afectada respirara mejor. Se ha informado que la mandataria permaneció en el lugar hasta que llegó una ambulancia para darle atención a la adulta mayor, antes de regresar a su vehículo y viajar a Aguascalientes. Ahí el dato.