Choque escalado

Más que claro ha quedado, nos comentan, que Movimiento Ciudadano no irá en ningún tipo de alianza con el PRI de Alejandro Moreno. Es sabido que el choque entre ambos partidos ha venido escalando haciendo el escenario de una posible alianza opositora entre varias fuerzas algo muy poco posible. “No estamos cerrados a las sumas, a los acuerdos, e incluso en casos, pues, hipotéticos a algún tipo de coaliciones; incluso nosotros hemos ido más allá, no solamente hay que pensar en los que se autodenominan oposición, si realmente quieres tú generar un cisma en el electorado, incluso hay que abrir este análisis a otras fuerzas políticas, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, y eso sí sería un análisis verdaderamente estratégico, pero depende del caso… no puede estar cerrado, ni a personas, ni a causas”, declaró ayer Jorge Álvarez Máynez. Lo cierto es que en el PRI también parecen ya tener cerrada la puerta a ir con los naranjas, tan es así que subieron un video tipo spot en el que alguien se pone los tenis fosfo-fosfo y al mirarse al espejo resulta ser un sujeto con chaleco de Morena. Uf.