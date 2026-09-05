Con una imagen en la que aparecen jitomates, aguacates, guacamole y tamales de dulce, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se subió ayer a la polémica que generó el presidente Trump, al señalar que México sólo podría proveer esos productos a su país. Y es que el mandatario estadounidense quiso de nuevo usar al país como piñata al referirse al déficit comercial que tiene Estados Unidos con nuestro país. “Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México... Ellos no tienen nada que nosotros necesitemos. Quiero decir (ellos tienen) tamales picantes, tomates, y algunas otras cosas. Pero básicamente, no tienen nada que necesitemos”, declaró. Y también agregó: “…Nos llevamos muy bien con la Presidenta (de México). Nos cae bien la Presidenta (Claudia Sheinbaum). La respetamos mucho”. Esta última frase la recuperó el legislador zacatecano en un mensaje en redes para luego agregar: “Es grato coincidir (en esta ocasión) con el presidente Donald Trump. Le haremos llegar su dotación de tamales (no tan picantes), un buen puré de tomate sinaloense y un rico guacamole con aguacate Hass de Michoacán”. Qué tal.