Fox en el PRI

Vueltas que da la vida. Aunque, nos comentan, en este caso podría decirse que verdaderas piruetas. Y es que resulta que el expresidente Vicente Fox estuvo ayer en las oficinas nada menos y nada más que del PRI. Sí, del partido que, si nos basamos en sus arengas, sacó a patadas de Los Pinos hace 26 años. Varias imágenes de ese encuentro circularon ayer en las cuentas de redes del dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, y del propio Fox con una foto de ellos sonrientísimos. El primero señaló: “México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”. Mientras Vicente escribió: “Hoy visitamos al PRI nacional porque México está por encima de cualquier diferencia, hoy más que nunca necesitamos diálogo y voluntad para encontrar coincidencias y construir juntos”. No faltó en las benditas redes quien recordara aquel dicho de Fox sobre los priistas en el 2000, además del de tepocatas y víboras prietas: “Lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca”. Uf.