Sheinbaum continúa con la rendición de cuentas

La Presidenta Claudia Sheinbaum continuó este viernes con sus actos de rendición de cuentas en San Luis Potosí y Aguascalientes, dentro de la gira que su gobierno realiza por las 32 entidades del país tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno.

En San Luis Potosí, con el gobernador Ricardo Gallardo, Sheinbaum defendió el modelo de programas sociales de su administración: “Sólo un gobierno que ama a su pueblo le da pensión a todos los adultos mayores, a todos sin excepción, sólo llegando a los 65 años”.

La gobernadora Tere Jiménez y la Presidenta, ayer. ı Foto: Especial

Informó que en esa entidad 981 mil personas reciben algún programa federal, con una inversión de 16 mil 393 millones de pesos. Dijo que desde la Cuarta Transformación se defiende a México como un país soberano, con libertades, democracia y con justicia social, donde hay distribución de la riqueza, por ello, este año se destina a nivel nacional un billón de pesos a los Programas para el Bienestar.

En materia de seguridad, dijo que la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional permitió que, entre enero y julio de 2026, San Luis Potosí registrara una reducción de 80.5 por ciento en homicidios.

Anunció además el avance de licitaciones para el tren Ciudad de México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo y la construcción de 49 mil 800 viviendas.

En su oportunidad, el gobernador Ricardo Gallardo señaló que en la entidad se apoya y se respalda a la Presidenta, porque se quiere continuar con el gran cambio que es la Cuarta Transformación.

El Dato: EN SLP, la Presidenta bajó de su camioneta cuando ya se retiraba, y auxilió a una mujer adulta mayor que se desvaneció al paso del convoy debido a las altas temperaturas

Ya por la noche, en Aguascalientes, acompañada de la gobernadora Tere Jiménez, Sheinbaum Pardo hizo un balance de sus primeros dos años de gobierno, entre ellos, la elección popular del Poder Judicial en 2025 y la incorporación a la Constitución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Sobre los programas sociales, afirmó: “Hay algunos a los que no les gustan los programas, porque dicen que ‘se gasta mucho dinero’, pero no es gasto, es inversión. Cuando se apoya al que menos tiene, entonces la economía florece”.

La mandataria con Ricardo Gallardo, ayer. ı Foto: Especial

En esa entidad, señaló que 420 mil personas reciben algún apoyo federal directo, con una inversión de nueve mil millones de pesos. En meteria de infraestructura, anunció la construcción del puente de Las Margaritas y de otro hacia Zacatecas, la ampliación de la carretera Aguascalientes-Zacatecas, la tecnificación del distrito de riego 001 y la construcción de 24 mil 290 viviendas, además de la reestructuración de créditos de vivienda para 95 mil familias.

Asimismo, resaltó que la decisión de Estados Unidos de nombrar a la delincuencia organizada como grupos terroristas “no debe ser pretexto para una invasión. Y en la Constitución, en el artículo 40, reforzamos que no debe haber ninguna injerencia, ni ninguna intervención de ningún país extranjero en nuestro país”.

En su oportunidad, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, agradeció a la mandataria federal por apoyar a la entidad con recursos para terminar la tecnificación del Distrito de Riego 001, para la construcción conjunta del Puente Margaritas, la aprobación de dos hospitales del IMSS, acabar con el rezago educativo y trabajar de manera coordinada para atender la seguridad pública en el estado.