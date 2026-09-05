“Ideal”, que haya 99 muertos

Y fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el que, como no podía ser de otra manera, nos comentan, se desvivió ayer en elogios a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al gabinete de seguridad federal. “Por primera vez se ve una estrategia firme, decidida”, refirió el morenista. Lo anterior tiene que ver con un problema cuya solución en gran medida tiene que ver con la estrategia federal: los homicidios, que en la entidad han tenido una disminución de hasta 85%. De acuerdo con los datos del mandatario en el 2021 hubo mil 741; en el 2022, mil 428; en el 2023, mil 58; en el 2024, 500; en el 2025, 149. Y en 2026, al mes de septiembre, lleva 64. Sin embargo, llamó la atención a algunos la forma en la que se refirió al objetivo por cumplir al señalar que “la intención dentro de esta estrategia de paz es que lleguemos al cierre de año con dos dígitos, es decir, máximo 99 homicidios, ése es el ideal en el que estamos pensando en la Mesa de Construcción de Paz”.