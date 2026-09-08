Y hablando de MC, ahora fue Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de diputados del partido creado por Dante Delgado, la que salió a decir que los naranjas van a ir las próximas elecciones solos y, ahí por no dejar, para dar un nuevo raspón al líder nacional del Revolucionario Institucional. “Nosotros no trabajamos para el cuidado de la posición de una persona o de dos, que es lo que hace Alejandro Moreno, presidente del PRI, tratando de conservar su posición. Nosotros trabajamos para poder cambiar la vida de las personas. Movimiento Ciudadano lo ha manifestado en diferentes momentos: va a ir solo, no va en alianza con ninguno de los partidos”, precisó la expriista. Luego recordó que hace unos días el senador Clemente Castañeda mencionó que el PRI no tiene capacidad de convocar para una borrachera. “Nosotros estamos listos para ir solos”, refrendó entonces la yucateca, que, nos hace ver, en esa breve intervención dos veces ocupó la palabra “solos”, por si a alguien no le quedó claro.
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