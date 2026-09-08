Ecos de Fox en el PRI

Y sigue dando de qué hablar la reunión que el viernes pasado tuvo el expresidente panista Vicente Fox con la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, motivada por una sola coincidencia: arrebatar poder a Morena y por la vía de una alianza. Encuestas difundidas ayer dan cuenta de un bloque opositor que suma alrededor de 35 puntos porcentuales de apoyo y de la ventaja que mantiene el bloque oficialista con 42 puntos, pero también de la existencia de una franja de voto indefinido de 22 por ciento que apenas empieza a decantarse hacia las opciones disponibles. Las mediciones revelan una fragmentación en el caso de la oposición. En el Gobierno y Morena claramente registraron el incipiente, pero no menor impulso aliancista. El guinda, que encabeza Ariadna Montiel, ha saltado a acusar, con terminología creada por AMLO, que lo que Fox realiza es un reagrupamiento de “la mafia del poder”. Llama la atención, nos dicen, que en el mismo costal mete al PRI y al PAN, pero no a MC. Pendientes.