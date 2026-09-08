Le quitan a Inzunza

Aun cuando el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, abrió la puerta para dejar al sinaloense Enrique Inzunza las posiciones que tenía cuando era parte de la bancada de Morena, ya se supo que finalmente el partido guinda en la Cámara alta decidió que no se puede dar este lujo. El jefe de los morenistas, Ignacio Mier, sorprendió ayer al informar que Inzunza dejará de ser presidente de la importantísima Comisión de Estudios Legislativos, donde se tejen, se negocian, se enmiendan y se remiendan los proyectos de ley. “Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento”. En resumidas cuentas, que si ya renunció al color guinda, el guinda no puede obligarse a mantenerlo como presidente de una comisión. Nos hacen ver que después de todo, y aun cuando mantiene a Inzunza sentado en la primera fila de los morenistas en el Senado, el partido ya ha sido demasiado criticado por consentir tanto al único de los 10 funcionarios señalados en EU por supuestos vínculos con el narco que no ha querido separarse de su cargo.