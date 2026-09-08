Más fisuras en la 4T

Nos dicen que las grietas que se abren al interior de la 4T puede que sean normales cuando hay un proceso electoral de frente; sin embargo, la fisura que está protagonizando el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces —diputado por Morena—, puede que termine en fractura. Y es que su anuncio de buscar espacios para sus agremiados en el Congreso en 2027 —aunque sea en partidos de oposición— levantó mucho polvo en el movimiento. Brincó, por ejemplo, el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, quien le recordó a Haces que en la 4T puede elegir entre tres partidos, pero ya irse con los enemigos es mucha mezquindad. “No creo que sea el procedimiento ni que sea correcto”, declaró. Opuesto a Sandoval, el líder parlamentario del guinda, Ricardo Monreal, recurrió al discurso de la pluralidad y a la autonomía de los sindicatos para decir que Haces y sus camaradas están en su derecho de buscar los acuerdos que quieran con quien quieran, porque además, Haces ni militante de Morena es. ¡Qué tal!