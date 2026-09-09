Doble nacionalidad… verde

En medio del debate político y legislativo por la iniciativa de ley del Gobierno federal que busca impedir que personas con doble nacionalidad se postulen a la Presidencia de la República o a alguna gubernatura, nos dicen que el desacuerdo puede no sólo venir de la oposición —que ya lo ha expresado— sino del propio movimiento de la 4T. Esto lo supimos en voz del líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, quien admitió que —al menos en su partido— habría algunas resistencias con ese proyecto, pues hay senadores de su bancada que tienen doble nacionalidad y aunque Velasco dijo que la mayoría de legisladores del partido del tucán apoyarán la medida, el hecho de que haya quienes no estén de acuerdo hace que el éxito de la propuesta esté en duda, pues ya le estarían faltando votos clave. Nos recuerdan quienes ya hicieron cuentas que Morena y sus aliados tienen 86 votos —y eso ya considerando el de Enrique Inzunza—. Todos esos apoyos son necesarios para que la referida ley pase, de tal manera que ninguno de los 14 senadores verdes tendría que votar en contra. Uf.