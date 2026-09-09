El retorno de Manlio

El que dio la sorpresa, nos dicen, no fue tanto el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones, quien regresó a su escaño después de una larga licencia —132 días—, sino el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, el mexiquense Higinio Martínez, por la bienvenida que le dio. “Le damos la bienvenida al senador Manlio Fabio Beltrones, que hoy se reincorpora a sus actividades legislativas. Bienvenido, señor senador, es su casa”, le dijo Martínez, en un acto que fue secundado por algunos morenistas con aplausos. Para quienes piensan mal —y luego aciertan— la calidez de la recepción puede que responda más a la coyuntura que a una mera cortesía de la Mesa Directiva, pues, nos hacen ver, en el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones y con tantas divisiones anticipadas en la 4T, todos los apoyos que la coalición mayoritaria pueda obtener para los próximos proyectos de ley serán útiles, vengan de donde vengan.

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