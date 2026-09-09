Reunión Sheinbaum-Lutnik

Y nos piden estar pendientes de la reunión que hoy sostengan la Presidenta y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el homólogo estadounidense de este último, Howard Lutnick. “Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México… para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países. Les mantengo informados”, publicó ayer Marcelo. Algo relevante pudiera ser, nos comentan, si se consideran algunos antecedentes. Por ejemplo, los varios encuentros previos que han sostenido el funcionario mexicano y Lutnick. De algunos de éstos, nos comentan —como el efectuado a propósito de la reunión ministerial del G-20— han resultado imágenes en las que ambos hasta divertidos aparecen. Nos recuerdan, por cierto, que en la ruta de negociación entre México y Estados Unidos se perfila una cuarta ronda y que esta visita ocurre en medio de un escenario de cooperación que nada se compara con la realidad que atraviesa la relación que tiene EU con el otro socio comercial: Canadá.

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