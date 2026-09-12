Ministro Hugo Aguilar resalta madurez de la nueva Corte

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el nuevo pleno ha comenzado a adquirir madurez y aseguró que la curva de aprendizaje de sus integrantes se encuentra en la etapa final.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, de La Razón, el presidente del máximo tribunal del país rechazó que la Corte sea improductiva o ineficiente y sostuvo que, durante el primer año de la nueva integración se han resuelto 13 mil 231 asuntos, equivalentes a 88 por ciento de los 15 mil 51 expedientes recibidos. La cifra incluye mil 479 asuntos rezagados que se encontraban pendientes, entre ellos, uno cuyo ingreso se remontaba a 2014.

“Yo veo que el pleno está adquiriendo madurez. Estoy seguro de que en este año que viene vamos a comenzar a abordar temas cruciales para la vida pública del país”, dijo a Javier Solórzano.

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Sostuvo que, al cierre del periodo revisado, sólo 12 por ciento de los asuntos se encontraba en trámite. De ese porcentaje, la mitad ya estaba en las ponencias y algunos expedientes contaban con proyecto de resolución. A su juicio, el nivel de asuntos pendientes se encuentra dentro de los parámetros habituales de los órganos jurisdiccionales. Recordó que ningún juzgado concluye una anualidad sin expedientes en trámite y estimó que un porcentaje de entre cinco y 10 por ciento es normal en este tipo de instituciones.

EL TITULAR del máximo tribunal, durante su informe, el pasado 7 de septiembre ı Foto: Cuartoscuro

“Si yo viera ahorita que tenemos montañas de expedientes, que tenemos un rezago que se va acumulando, ya habría implementado las secciones”, afirmó, en referencia a la posibilidad de que la desaparición de las salas hubiera provocado una sobrecarga de trabajo en el pleno.

El titular del Poder Judicial reconoció que al inicio existieron inconsistencias entre las cifras reportadas en el portal institucional de la SCJN, los datos entregados al Inegi y la revisión de los expedientes físicos. Por ello, dijo, ordenó detener la difusión de estadísticas hasta contar con información consolidada.

La Corte, indicó, ya desarrolló un instrumento informático para consultar el número de expedientes y su estatus. Adelantó que, en los próximos días, la plataforma será perfeccionada para que la ciudadanía pueda identificar la situación de cada asunto, aunque aclaró que no se divulgará el contenido de los expedientes.

Aguilar Ortiz también rechazó que exista una pérdida de autonomía o independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo o el Legislativo. Aseguró que no conoce ningún caso en el que se haya dado una instrucción al pleno para resolver un asunto por unanimidad y sin debate. Añadió que, si existiera un episodio de esa naturaleza, la opinión pública, los periodistas y los formadores de opinión lo habrían hecho público.

Reconoció que mantiene diálogo con dependencia de los otros poderes, así como con empresarios, banqueros, periodistas, autoridades indígenas y barras de abogados. Sin embargo, subrayó que el contacto institucional no condiciona las decisiones judiciales: “Hemos abierto realmente la Corte al diálogo con la sociedad, pero, a la hora de resolver, lo hacemos con independencia de criterio”.

Hugo Aguilar, quien ha defendido la autonomía de los pueblos indígenas, sostuvo que tampoco permitirá que la Corte deje de acatar el principio constitucional de independencia, al considerar que éste garantiza la democracia, la paz, la justicia y el equilibrio de poderes.

Finalmente, explicó que el objetivo de su gestión al frente de la SCJN es mantener las sesiones itinerantes, que consisten en llevar a territorio casos vinculados con las problemáticas específicas de cada región. Una sesión dedicada a asuntos fiscales o administrativos, dijo, podría tener poco interés para la población, mientras que los temas ambientales, de derechos de pueblos indígenas o de las mujeres pueden generar mayor participación.

Señaló que la Corte está en búsqueda de casos emblemáticos que permitan explicar cómo se toman las decisiones, cómo funcionan las instituciones y de qué manera impactan las resoluciones en la vida cotidiana.