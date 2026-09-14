Y resulta que ayer se llevó a cabo en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, Nueva York, la celebración de la herencia y la Independencia de México. Sólo que ahora cobró mayor relevancia, porque fue invitado principal en el desfile que se lleva a cabo el alcalde socialista Zohran Mamdani —quien es también el primer musulmán en administrar la Gran Manzana tras ganar la pasada elección—, a quien los organizadores impusieron una banda tricolor de “gran mariscal”. En sus redes, Mamdani publicó varias fotos en las que se ve caminando con una bandera mexicana en la mano y el siguiente mensaje: “La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro. Hoy, estuve orgulloso de ser el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en participar en el Desfile del Día de la Independencia Mexicana… Los neoyorquinos mexicanos están en el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”. Nos dicen que incluso cuentas de morenistas que viven allá difundieron profusamente fotos y videos de varios momentos, entre ellos cuando la gente grita: “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!”. Qué tal.