Morena anuncia hoy candidaturas

Y hablando de dos procesos que a Morena se le suelen complicar, porque está más que claro que compiten aspirantes con peso político relevante, resulta que ayer se anunció que este día se conocerán las encuestas aplicadas en Guerrero y Michoacán para definir quién será el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía y, posteriormente, candidato a la gubernatura. Se tiene previsto que hoy a las 14:00 horas se conozca a quién finalmente se le cuadraron los astros para dirigir los destinos de la primera de las dos entidades, y tres horas más tarde, a las 17:00, se conocerá quien correrá por la segunda. Apenas este fin de semana en estas páginas se informó de los choques y tensiones que prevalecen entre algunos aspirantes, no forzosamente de estas entidades, luego de que la dirigencia del guinda pusiera una larga pausa a su proceso de selección.