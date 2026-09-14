Octavio y la danza de los millones

Y quedó claro que a Octavio Romero Oropeza la transparencia no le nació por generación espontánea, sino después de una llamada de atención proveniente de Palacio Nacional. Fue el viernes pasado que a muchos dejó con el ojo cuadrado el dato de que tiene una casa, dos depas y hectáreas y más hectáreas de terrenos en su natal Tabasco, patrimonio que se calculó en alrededor de 50 millones de pesos. Pero resulta que ayer intentó matizar que en realidad no es tanto y que además se justifica con su larga trayectoria de 44 años de trabajo en instituciones públicas y privadas. El también extitular de Pemex, nos dicen, intentó explicar y ajustar las cifras y dio cuenta de que tiene ingresos de unos tres mil pesos por debajo de los que percibe la titular del Poder Ejecutivo. No queda claro si con su larga aclaración cumplió el objetivo de suavizar las críticas o si más bien contribuyó a que empezara con el tema de sus bienes una especie de danza de los millones. En fin.