Pepín y Alito

Nada gustaron al secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien hizo un llamado a que le hagan vacío a Andy López Beltrán en la contienda por una diputación —a la que ya todo mundo sabe que se apuntará y que la dirigencia de Morena le concederá— porque con el apoyo de los programas y los arropos con que cuenta es muy probable que se diga que arrasó en la votación. Alito de plano pidió, nos recuerdan, que se valore la propuesta de que ningún partido registre candidato para competir contra Andy porque, sostuvo, “se va a robar la elección… entonces que juegue solo”. Bueno, pues resulta que las declaraciones del priista llegaron a los oídos de Pepín, quien además de funcionario del Gobierno tabasqueño es tío de Andy. Su respuesta fue que no responderá al dirigente tricolor, aunque en esa no respuesta no evitó darle un raspón: “No, nada, a ese señor no hay que contestarle. Cómo un ratero está hablando de que le van a robar la elección, ni contestarle”, refirió. Uf.