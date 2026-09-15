De extrema incomodidad, nos comentan, resultaron ayer a Rafael Marín Mollinedo, extitular de Aduanas, no solo los resultados de la encuesta que lo dejó fuera de la posibilidad de buscar por la vía de Morena la candidatura al gobierno de Quintana Roo, sino también las preguntas que los reporteros sobre su excolaborador, Alejandro Arcos, a quien en diversos espacios se ha señalado de tener presuntos nexos con la mafia rumana. “Es que eso son preguntas que no tienen ni por qué hacerlas. Nomás lo hacen por perjudicar o por molestar. No viene al caso preguntar eso, no jodan con eso”, declaró Marín. Antes, le habían cuestionado sobre el posible efecto negativo que aquellos señalamientos pudiera haber tenido en que perdiera la encuesta para elegir al coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en la que se alzó con la victoria Eugenio Gino Segura, el gallo de la gobernadora Mara Lezama. Nos cuentan que por lo pronto, el exfuncionario buscará que la decisión de ayer no le afecte y señaló que tiene sus negocios y su vida privada. Uf.

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