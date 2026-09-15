Reservas sobre la “comisión antibots”

Y fue el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien nuevamente tuvo que calmar las aguas ante propuestas que amenazan con tensar políticamente a San Lázaro. Esto luego de que el lunes pasado los diputados Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila anunciaron que se les había ocurrido la idea de crear una comisión especial para tratar de detectar en las redes a quienes están detrás de “tendencias artificiales” de discusión y con ello frenar lo que llamaron “injerencia digital”. Hubo quien llamó su propuesta como comisión antibots y quien la descalificó por considerar que se trataría de una acción de cacería con criterios muy subjetivos y fuera de las normas electorales. “Lo que tenemos que buscar son caminos de entendimiento racional. Lo que tenemos que buscar es diálogo. Lo que tenemos que buscar es cómo no polarizar el ambiente político y lo que tenemos que buscar es que respete todo mundo la ley”, declaró ayer Monreal en espera de que el martes próximo se considere su viabilidad. Pendientes.

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