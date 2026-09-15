Sin partido, pero con comisiones

Vaya que encontró acomodo el senador Enrique Inzunza. Luego de separarse de la bancada de Morena tras presiones externas e internas para que se pusiera a disposición de las autoridades, ante los señalamientos desde EU sobre presuntos vínculos con el narcotráfico que pesan en su contra, el sinaloense —quien, nos recuerdan, dejó también la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos— resulta que no se quedó sin trabajo inherente a su escaño. Ya nos avisaron que la Junta de Coordinación Política lo incorporó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación. Es decir, no tendrá partido o agenda partidista que seguir —según él—, pero sí comisiones y, nos hacen ver, tampoco es que sean un premio mínimo de consolación, pues se trata de espacios de considerable peso legislativo. De filón, nos platicaron que aunque Inzunza ya anda bien activo en la Cámara alta, eso no termina de ayudarle a ganar méritos en su estado. Justo ayer, al ser increpado por la prensa en los pasillos del Senado, no quiso decir ni pío sobre las movilizaciones por la paz que se han dado en Sinaloa.