Sin sorpresas, nominación para Guerrero

Quienes tienen claro el pulso de la contienda morenista en Guerrero, en la cual ayer se alzó con el triunfo la senadora con licencia Beatriz Mojica, nos aseguran que nadie se puede llamar a la sorpresa. Y es que fueron varios los estudios demoscópicos que se conocieron previamente que daban la ventaja a la originaria de Huehuetán, en la Costa Chica. Además, nos piden no perder de vista un elemento central del discurso que pronunció ayer la propia Beatriz tras conocer su designación como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía: “Esta constancia no es un reconocimiento personal; es una responsabilidad para servir, organizar y unir. Aquí nadie sobra. Esta responsabilidad se construirá con todas y con todos”. Ya se verá quién toma la mano que les ha extendido. Por lo pronto, la aspirante que solía figurar como su más cercana competidora, es decir, Esthela Damián, ayer apareció en un videomensaje de cierre de filas: “Siempre voy a reconocer cuando no me favorezca un resultado, y éste es el día, así que reconozco el triunfo de mi compañera Beatriz Mojica”. Ahí el dato.

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